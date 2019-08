Moreirense quer fazer do seu estádio "uma fortaleza" e ganhar ao Gil Vicente

O treinador do Moreirense disse esta sexta-feira que quer fazer de Moreira de Cónegos "uma fortaleza" e ganhar no sábado na receção ao Gil Vicente, na segunda jornada da Liga NOS."É o primeiro jogo oficial em casa e tudo vamos fazer para conquistar os três pontos e brindar os adeptos com uma vitória. Temos de fazer da nossa casa uma fortaleza. Sabemos que neste campeonato jogar em casa é muito importante", disse Vítor Campelos.O Moreirense, que segue em 14.º lugar, ainda sem pontos, perdeu na primeira jornada em casa do Sporting de Braga, por 3-1, e defronta no sábado, às 16:30, uma equipa do Gil Vicente motivada pelo triunfo na receção ao FC Porto, por 2-1."Respeitamos muito o adversário, que vem de dois resultados motivadores [vitória com FC Porto e com o Desportivo de Chaves, para a Taça da Liga]. De dia para dia, de treino para treino, a equipa está em crescendo. Temos a certeza que amanhã [sábado] vamos fazer um bom jogo. Todas as equipas são difíceis e o Gil Vicente é um adversário muito difícil", advertiu.Vítor Campelos, que falava aos jornalistas em conferência de imprensa, frisou que o Moreirense vai "fazer tudo para conquistar os três pontos", analisando que "neste campeonato todos os detalhes importam"."Sei que vamos ter boa qualidade de jogo. Queremos que os detalhes pendam para o nosso lado. Acredito numa boa exibição perante os nossos adeptos que espero que sejam muitos e em grande força", disse.O técnico dos minhotos quer ver a equipa "vencer, quer em casa, quer fora", mas admitiu que as partidas no Comendador Joaquim de Almeida Freitas são "especiais"."Jogando em casa sentimos e conhecemos melhor o nosso estádio, mas quando jogamos fora também queremos ganhar", apontou.Campelos desvalorizou a juventude do plantel, que conta com muitas 'caras novas', garantindo que, "de dia para dia", o Moreirense "está mais forte".