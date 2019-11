Moreirense quer "ficar com a vitória que já foge há alguns jogos"

O treinador do Moreirense disse esta sexta-feira que quer conquistar a vitória que lhe foge há algum tempo na receção de sábado ao vizinho V. Guimarães, da 10.ª jornada da Liga NOS."Amanhã [sábado] é um dérbi contra uma equipa forte. Com toda a certeza vamos ter um bom espetáculo, porque também somos uma equipa que gosta de jogar bem. Com todo o respeito que temos ao Vitória, vamos querer fazer um bom jogo e ficar com a vitória que já nos foge há alguns jogos, apesar de termos praticado um bom futebol", disse Vítor Campelos.O Moreirense não vence há cinco jogos, seguindo em 12.º lugar com nove pontos, enquanto o Vitória de Guimarães é quinto com 15.Para "travar" o emblema vizinho, Vítor Campelos prometeu um Moreirense "muito organizado e concentrado", isto porque, analisou o técnico, "o Vitória tem feito bons jogos e bons resultados, tem pontos fortes e outros menos fortes, mas tem feito um excelente campeonato"."O Vitória está a está a jogar bem. Tenho a certeza que amanhã vamos fazer um bom jogo, respeitando o Vitória. O Vitória tem um excelente plantel. E não estou a falar dos 'onze' que estão a jogar mais vezes. O Ivo [Vieira] tem trocado e a equipa tem correspondido e muito bem. Está a fazer um bom campeonato. Mas nós também temos as nossas armas e em nossa casa e com os nossos adeptos queremos conquistar os três pontos", afirmou Vítor Campelos.Em dia de aniversário do clube - o Moreirense completa hoje 81 anos de vida -, o treinador que se estreou na I Liga precisamente no Vitória de Guimarães, onde dirigiu um encontro da equipa principal, como interino, na temporada 2017/18, e onde treinou três épocas consecutivas a equipa B, admitiu que o encontro de sábado será "especial", mas garantiu foco na busca dos três pontos."Não posso escamotear: há uma ligação com o Vitória pelos anos que estive lá, mas sou profissional, represento o Moreirense, e respeitando o Vitória como grande clube que é, tudo farei para amanhã vencer o jogo", disse.Moreirense e Vitória de Guimarães encontram-se sábado às 20h30 no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freiras, em Moreira de Cónegos, concelho de Guimarães.