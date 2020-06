Moreirense sem jogadores infectados pela Covid-19

O plantel do Moreirense já não tem qualquer jogador infectado com Covid-19. Os jogadores, assim como a equipa técnica e o staff, foram submetidos a uma nova ronda de testes, cumprindo o protocolo da Direção-Geral da Saúde. E, desta vez, todos os jogadores acusaram negativo para a infeção por Covid-19.





O jogador que acusou positivo na primeira ronda de testes, em Maio, já havia realizado um teste com resultado negativo no início da semana. Com dois resultados negativos para a infeção, já foi reintegrado nos treinos para a preparação do jogo com o Boavista. Ainda assim, tudo indica que não será opção para Ricardo Soares, uma vez que não treinou com o plantel nas últimas semanas.