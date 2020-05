Moreirense solicita licenciamento do seu estádio

Os cónegos solicitaram o licenciamento do seu recinto para o resto da época, mas também não colocaram entraves à hipótese de jogar em Guimarães, pelo que, para precaver qualquer decisão, o presidente Vítor Magalhães vai solicitar autorização ao vizinho Vitória para treinar no Estádio D. Afonso Henriques. Cautela em função do calendário, dado que depois da visita ao Bessa, o Moreirense corre o risco de realizar três jogos consecutivos (Rio Ave, V. Guimarães e Famalicão) na cidade Berço.