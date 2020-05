Moreirense vai disputar jogos caseiros da Liga NOS no Estádio do V. Guimarães

O Moreirense vai disputar os restantes jogos caseiros desta Liga NOS, que se encontra suspensa até dia 4 de junho devido à pandemia de Covid-19, no Estádio D. Afonso Henriques, do Vitória de Guimarães, sabe Record.





Emblema minhoto e Liga Portugal chegaram a acordo esta quarta-feira, tendo em vista a medida de reduzir o número de estádios que serão utilizados durante o período de regresso da competição.Recorde-se queirão, por exemplo, jogar como visitados na Cidade do Futebol, ao passo que o Famalicão atuará em Barcelos. Por outro lado, o Marítimo tem como objetivo competir no seu estádio, na Madeira, e conta com odo presidente da AF Madeira.