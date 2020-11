Morreu Manuel Almeida, antigo presidente do Moreirense

O antigo presidente do Moreirense, Manuel Almeida, faleceu no domingo, aos 66 anos. O empresário vimaranense também desempenhou o cargo de vice-presidente do V. Guimarães





Manuel Almeida assumiu a presidência do Moreirense pela primeira vez na época de 1983/84. Mais tarde, cumpriu mandatos entre 1987 e 1990 e 1992 e 1996.O antigo dirigente chegou a apresentar-se como candidato à presidência do V. Guimarães, que acabaria por perder a eleição disputada com Vítor Magalhães. Mais tarde, foi vice-presidente dos vimaranenses no mandato de Emílio Macedo da Silva.apresenta sentidas condolências à família.