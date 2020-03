Na Europa dos grandes ninguém estava a marcar tanto como Fábio Abreu

A paragem da Liga é prejudicial para todos os jogadores, mas pelo bom momento que atravessavam até ser decretada a suspensão de todas as provas há jogadores que lamentam mais as atuais circunstâncias. É, certamente, o caso de Fábio Abreu, que se assumia como protagonista principal da equipa de Ricardo Soares, com seis golos marcados nas últimas seis jornadas.





Um registo pouco comum, mesmo único em Portugal esta temporada, que o coloca no segundo lugar do ranking dos jogadores mais eficazes em ação até serem suspensos praticamente todos os campeonatos do globo.Nesta altura, Fábio Abreu apenas está atrás do ponta-de-lança Babá Diawara, senegalês que já brilhou com a camisola do Marítimo e que levava 10 golos em nove jogos ao serviço do Mohun Bagan, da I-League da remota Índia. Logo atrás de Fábio Abreu surge o avançado argentino Facundo Lescano, que apontou seis golos em cinco jogos pelo modesto Leonzio, da série C italiana.