Nenê é para renovar com o Moreirense

O desempenho de Fábio Abreu, com 12 golos marcados até à interrupção da Liga, atirou Nenê para o banco de suplentes. O experiente ponta-de-lança perdeu espaço, mas, aos 36 anos, será um dos jogadores em fim de contrato que terá em mãos uma proposta para renovar o vínculo.





O profissionalismo que tem demonstrado desde que chegou ao clube, no verão de 2018, assim como a importância que assumiu no seio do balneário são características que agradam à SAD. Nesse sentido, será abordado para continuar no Moreirense, iniciando-se assim o processo tendo em vista a renovação do seu contrato.Nenê soma quatro golos na temporada em curso, todos na Liga, curiosamente mais um do que na época passada, quando foi mais utilizado pelo então técnico Ivo Vieira.