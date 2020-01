Nenê pressiona concorrência

Nenê voltou a marcar e apontou o quarto golo da temporada, igualando Fábio Abreu, titular no centro do ataque. O avançado pressiona assim a concorrência interna, com a curiosidade de ter cerca de metade dos minutos. De qualquer forma, falha a receção ao Sp. Braga, por ter visto o 5º cartão amarelo, assim como Fábio Pacheco.