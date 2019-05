Neto estuda alternativas

Paulo Pitombeira, empresário do médio Neto, encontra-se em Portugal para decidir o futuro do seu jogador, na certeza de que o brasileiro não vai permanecer ao serviço dos cónegos, mas pretende continuar a jogar no principal escalão português.

O processo de renovação com o Moreirense esgotou-se depois várias tentativas para alcançar uma plataforma de entendimento, pelo que a viagem de Paulo Pitombeira ao nosso país prende-se com as sondagens que o jogador recebeu de outros clubes da Liga NOS.

Possibilidades, contudo, ainda em aberto, já que Neto assumiu a vontade de continuar a jogar em Portugal, mas, para que isso possa acontecer, primeiro é preciso chegar a um entendimento com o São Caetano, dado que o clube brasileiro é o detentor do seu passe.