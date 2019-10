Núcleo duro vai a jogo

O facto de o Moreirense não ter realizado qualquer jogo oficial nos últimos dois fins de semana levará Vítor Campelos a promover poucas alterações no onze que vai defrontar o Fabril. O treinador pretende que o núcleo duro não perca ritmo competitivo, pelo que o embate da Taça de Portugal será encarado como uma oportunidade para preparar da melhor forma a receção ao Boavista, aí já a contar para o campeonato.

Hoje, a direção de Vítor Magalhães vai apresentar o relatório de gestão e as contas de exercício económico da temporada 2018/19 e a respetiva aplicação dos resultados, numa assembleia geral marcada as 18 horas. Inicialmente agendada para o dia 19, a AG foi antecipada para que a data não coincida com a partida da 3ª eliminatória da Taça de Portugal.