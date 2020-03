Nuno Macedo de saída do Moreirense

O guarda-redes Nuno Macedo, jovem de 20 anos oriundo da formação da casa, deverá deixar os cónegos no final desta temporada.





No último campeonato, em função da lesão de Jhonatan e do castigo aplicado a Pedro Trigueira após expulsão, Nuno Macedo ainda jogou em três jogos.Aposta, contudo, sem reflexos esta época, dado que o guardião tem sido sempre a terceira opção, com aparições esporádicas como suplente na Taça de Portugal.Condição de evolução condicionada, pelo que Nuno Macede pretende enveredar por um projeto que lhe permita jogar com mais regularidade.Atendendo ao potencial da jovem promessa, SAD dos cónegos não descarta avançar com uma proposta de renovação, mas o processo não se adivinha simples, até porque no último verão o guarda-redes mostrou-se sempre renitente em continuar em Moreira de Cónegos.