Oficial: André Luís é reforço do Moreirense

Tal como Record já tinha adiantado, o Moreirense oficializou esta terça-feira a contratação do avançado André Luís.





"O Moreirense Futebol Clube – Futebol SAD informa que chegou acordo com o Grupo Desportivo de Chaves para a transferência a título definitivo do atleta André Luís tendo este rubricado um contrato com o nosso clube válido para as próximas quatro épocas.André Luís é um ponta-de-lança brasileiro de 26 anos, que mede 1,84m e pesa 77kg. Chega a Moreira de Cónegos proveniente do GD Chaves depois de ter apontado 16 golos em 30 jogos na temporada passada.Este ano, ao serviço dos Flavienses, o brasileiro disputou três encontros e apontou um golo. O mais recente reforço do Moreirense conta ainda com passagens pelo Figueirense, Grêmio, Botafogo do Brasil."Estou muito feliz por aqui estar e integrar esta família. Espero ser muito feliz aqui." salientou o atleta na apresentação aos adeptos".