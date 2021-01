Oficial: David Simão é reforço do Moreirense

David Simão é o primeiro reforço do Moreirense para a segunda metade da temporada. O médio regressa ao futebol português pela porta do emblema cónego, com o qual assinou um contrato válido até final da época.





Aos 30 anos, David Simão parte para mais uma aventura dentro de portas, juntando mais um clube ao currículo. Com formação feita no Benfica, o médio tem também passado ligado ao Fátima, ao P. Ferreira, à Académica, ao Marítimo, ao Arouca e ao Boavista. No estrangeiro, conta com passagens pelo CSKA Sófia, pelo Royal Antuérpia, pelo AEK e pelo Hapoel Beer Sheva.