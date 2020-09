Oficial: Walterson é reforço do Moreirense até 2024

Walterson é oficialmente reforço do Moreirense. O extremo brasileiro, ex-Famalicão, assina um contrato válido para as próximas quatro temporadas e passa, assim, a constituir mais uma opção para Ricardo Soares para as asas do ataque.





Chegado a Portugal em 2018/19, para representar o Famalicão, onde foi fundamental para a subida à 1.ª Liga, Walterson parte agora para a segunda aventura no futebol português, também no Minho, depois de ter perdido espaço nos famalicenses.