Ombro volta a trair Derik Lacerda

Com uma lesão no ombro direito, Derik Lacerda está fora das opções de Vasco Seabra para a deslocação a Paços de Ferreira. O avançado voltou a queixar-se do ombro que já o afastou dos treinos em janeiro, devido a uma luxação, e está entregue ao departamento médico. Mais um passo atrás para o ponta-de-lança, que não tem tido uma época de estreia muito feliz.