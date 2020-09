Onze do Moreirense sem mexidas

O triunfo diante do Farense revelou uma equipa do Moreirense ainda em construção, mas, para já, Ricardo Soares não fará mudanças no onze que entrou em campo na jornada inaugural. O treinador tem trabalhado a mesma equipa que entrou na Liga a vencer, algo que não aconteceu nas cinco épocas anteriores, na expectativa de voltar a surpreender o Benfica. Na época passada, Ricardo Soares travou os encarnados por duas vezes. Primeiro, pelo Sp. Covilhã, na Taça da Liga, e depois com um empate na Luz (1-1), já pelo Moreirense.

Abdu Conté, Yan, Kewin, Sori Mané e Derik Lacerda, todos lesionados, continuam de baixa, enquanto Ferraresi terá de cumprir o segundo jogo do castigo que resultou da expulsão verificada na última jornada da época passada, pelo FC Porto B.