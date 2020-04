Pasinato e a continuidade no Moreirense: «Se o clube quer é porque acredita em mim»

Mateus Pasinato, guarda-redes do Moreirense, esteve esta tarde à conversa com os jornalistas. O brasileiro de 27 anos falou naturalmente sobre uma série de assuntos, começando por revelar como está a sua situação contratual.





"Há essa clausula do meu contrato, que o Moreirense pode exercer no fim desta época. Se o clube quer exercer é porque está a acreditar no meu trabalho e eu tenho correspondido. O Moreirense está a crescer, oferece todas as condições que precisamos, está a construir a academia desportiva e a procurar boas classificações. Quando vim para cá, um fator que pesou foi o facto do presidente Vítor Magalhães ser uma pessoa que honra os seus compromissos, é uma pessoa correta. Temos feito um bom trabalho. Sendo bom para os dois, é bom para os dois.""Claro que sim, é cada vez maior. É difícil ficar longe dos relvados, dos treinos, de estar com a malta no balneário. No máximo temos um mês de férias, agora já estamos há um mês e meio parados. É algo superior a nós, esperamos que possa passar o quanto antes, para que possamos voltar à nossa rotina.""Tem um lado bom, porque é o nosso nome que fica em evidência, mas também mostra que temos muito trabalho. É um dado bom, significa que ajudo o Moreirense. Ter mais ou menos defesas fica abaixo do objetivo do clube. Temos é de dar o nosso melhor para ajudar o clube. O mais importante é ter os objetivos do clube conquistados.""O Moreirense deixou-nos os materiais para os treinos, mas não é mais do que uma manutenção, não é a mesma coisa que o treino de guarda-redes. Nós, os guarda-redes, somos os que mais vamos precisar de tempo para nos readaptar. O guarda-redes tem de ter contacto com a bola, com o relvado, temos de nos adaptar e quando a Liga definir o que vai ser feito voltaremos aos treinos. Temos a esperança que de possamos voltar o mais cedo possível.""Estou com a minha esposa e os filhos, mas dá sempre aquela saudade do Brasil, principalmente da família. É normal, faz parte da vida de jogador porque estou aqui por um objetivo maior e tudo vai valer a pena.""Temos de alimentar sempre os pensamentos mais otimistas. Cheguei para superar a saída do Jhonatan, vinha preparado para isso. Sabia que tanto podia jogar, como não, o que é normal. Fico contente por ser totalista da Liga, o guarda-redes com mais defesas, o que mostra que o trabalho tem sido bem feito. Só motiva para fazer uma grande época no Moreirense.""O futebol português exige muito mais taticamente de todos, seja do guarda-redes ou dos avançados. O jogo de pés é mais colocado em prática em Portugal, vai de cada treinador. Estou sempre a trabalhar para melhorar em todos os aspetos. É uma grande aprendizagem em Portugal.""O nosso principal objetivo é garantir a permanência. Queremos dar o nosso melhor, ajudando o Moreirense a alcançar a melhor classificação possível na Liga. No ano passado, o Moreirense foi 6.º, queremos sempre melhorar, mas a classificação para a Liga Europa não é um objetivo que deva ser colocado a qualquer custo. O futebol é muito relativo. Queremos é dar o melhor pelo Moreirense.""Almejamos a melhor classificação do Moreirense na Liga. Na época passada o Moreirense foi sexto, agora uma posição melhor do que essa dá o acesso à Liga Europa. Não é um fardo, um peso ou um objetivo traçado. Isso não nos é cobrado. É uma ideia de todos, estarmos sempre a melhorar. Temos de ter objetivos para ajudar o Moreirense a ser cada vez maior. Não nos podemos martirizar ou matar se não melhorarmos a última classificação?"