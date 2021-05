Pasinato fratura nariz e perde estatuto de único totalista

Único totalista do plantel do Moreirense, Mateus Pasinato perdeu esse estatuto devido a uma fratura no nariz que o impede de alinhar no encontro com o Nacional, da 31.ª jornada.





Habitual titular da baliza do Moreirense, com 30 jogos cumpridos na LIga, Pasinato cedeu o lugar a Kewin, que assim faz a estreia absoluta com a camisola do clube de Moreira de Cónegos no embate com os madeirenses.Mateus Pasinato não apareceu na ficha do jogo entre Moreirense e Nacional e dissipou dúvidas sobre a sua ausência com um texto nas redes sociais em que revelou que fraturou o nariz no embate com o V. Guimarães, da passada sexta-feira. "Ficarei ausente das próximas rodadas do campeonato. Desejo toda a sorte aos meus companheiros para alcançarmos os nossos objectivos da temporada", escreveu.Mateus Pasinato é substituído por Kewin Oliveira. O guarda-redes vai somar os primeiros minutos com a camisola do Moreirense, depois de ter sido contratado no Verão do ano passado para discutir a titularidade com o compatriota.