Passe de Pasinato é para comprar

A SAD dos cónegos vai acionar a cláusula de compra do passe de Mateus Pasinato. O guarda-redes chegou a Moreira de Cónegos no último defeso a título de empréstimo dos brasileiros do XV de Piracicaba, num acordo válido até junho de 2021.

No contrato de cedência, no entanto, ficou estipulado uma cláusula que permite ao Moreirense comprar o passe do jogador por uma verba que também foi previamente estabelecida.

A quantia em questão não foi divulgada, mas quando o acordo foi definido as duas entidades estabeleceram um tecto ao alcance dos cofres do Moreirense.

Neste contexto, se não houver qualquer revés no processo negocial a desenvolver entretanto, tudo indica que Mateus Pasinato passará a ser jogador do Moreirense a título definitivo até ao final desta temporada.

Mais do que corresponder ao desempenho que o brasileiro tem patenteado, este avanço do Moreirense é uma medida de segurança em tempo útil, para acautelar os interesses financeiros da sociedade face ao interesse que Mateus Pasinato tem vindo a despertar junto de outros emblemas. As boas exibições do guarda-redes já despertaram atenções, não só em Portugal, mas também além fronteiras e, ao garantir a totalidade dos direitos desportivos do jogador, o Moreirense passará a estar numa posição mais privilegiada para uma eventual negociação.

Único totalista em ano de estreia

Mateus Pasinato, de 27 anos, está a cumprir a primeira experiência fora do Brasil e não necessitou de muito para pegar de estaca em Moreira de Cónegos. O guardião, que é o único totalista dos cónegos no campeonato, ultrapassou a concorrência do experiente Pedro Trigueira no defeso. Confiança ainda na era de Vítor Campelos e a que Ricardo Soares deu sequência.