Patito Rodriguez sem clube

Patito Rodriguez foi apanhado pelo turbilhão provocado pela pandemia da Covid-19. Depois de ter acertado a saída do Moreirense, já em fevereiro, o extremo encontra-se agora sem clube e sem expetativa de encontrar uma alternativa a breve prazo para dar continuidade à carreira.





Em declarações à TyC Sports, o argentino não escondeu o desejo de voltar a representar o Independiente, onde começou por se destacar antes de rumar ao Santos, do Brasil e, sobre a sua passagem pelo Moreirense, reconheceu não ter sido feliz, face à concorrência que encontrou para se impor no onze."Não joguei tanto como queria e não me sinto bem futebolisticamente para regressar no imediato", disse Patito Rodriguez.