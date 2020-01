Pato Rodriguez e David Texeira de saída

Os avançados Pato Rodriguez e David Texeira podem deixar o plantel do Moreirense na reabertura do mercado, uma vez que tanto o extremo argentino como o ponta-de-lança uruguaio não estão satisfeitos com a sua condição de suplentes.

Em função de terem sido pouco utilizados durante a primeira metade da época, já manifestaram abertura para chegar a acordo e deixar Moreira de Cónegos.

Texeira tem mais um ano e meio de contrato e o Moreirense apenas está disponível para o deixar sair se surgir uma proposta financeiramente interessante para a SAD. Já o caso de Pato Rodriguez é diferente, uma vez que o extremo tem contrato válido apenas até ao final da época em curso. Se surgir uma proposta no mercado de inverno, os cónegos não vão colocar entraves à sua saída, até porque é um jogador que em julho já esteve fora dos planos do clube.