Pedro Amador: «Aceitei o projeto do Moreirense para poder evoluir e jogar mais»

O lateral esquerdo Pedro Amador afirmou esta quinta-feira que deixou o Sporting de Braga e reforçou o Moreirense neste verão para "evoluir e jogar mais" na Liga NOS.

Depois de uma época em que fez nove jogos pelos bracarenses, terceiros classificados do campeonato, o defesa, de 21 anos, assinou um contrato de quatro épocas com o Moreirense, clube que, a seu ver, está "em crescimento", tem uma "estrutura muito boa" e vai-lhe permitir mais tempo de jogo.

"[A mudança] dá-me a possibilidade de trabalhar melhor num espaço onde posso jogar mais. No Braga, podia ter hipótese, mas é um clube maior e tinha menos possibilidades. Aceitei o projeto do Moreirense para poder evoluir e jogar mais", disse, à margem do treino matinal que decorreu no Complexo Desportivo de Lousada, no distrito do Porto.

Ciente da concorrência de Abdu Conté e de Djavan, laterais esquerdos que já representavam os cónegos na época passada, Pedro Amador afirmou que é "sempre bom ter alguém para competir durante o ano" e prometeu "dar o melhor para agarrar o lugar" e "participar no máximo de jogos".

Um dos cinco reforços já garantidos pelo clube de Guimarães, o defesa mostrou-se ainda convicto de que o Moreirense pode "dar continuidade" às "boas épocas" que tem feito - sexto lugar, em 2018/19, e oitavo, em 2019/20 - e "cimentar" o seu estatuto entre a elite do futebol nacional.

Já Steven Vitória, o mais velho dos 23 jogadores do plantel, com 33 anos, está a iniciar a segunda época no Moreirense e realçou a importância de se "manter atitude e mentalidade vencedoras", bem como o "equilíbrio" no seio do grupo ao longo da competição.

"Queremos sempre mais e melhor, sabendo que as duas últimas épocas foram excelentes. Vamos trabalhar para cimentar cada vez mais o Moreirense na Primeira Liga. Isso só se consegue dia a dia, jogo a jogo, com um grupo forte e coeso. Há muitos altos e baixos e é preciso manter um equilíbrio forte, como fizemos na época passada", realçou o atleta luso-canadiano, internacional pela seleção do Canadá em 14 ocasiões.