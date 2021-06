Pedro Nuno despede-se do Moreirense com uma mensagem nas redes sociais

Pedro Nuno abandonou o Moreirense, depois de ter terminado um vínculo contratual de três temporadas com os minhotos, anunciou esta segunda-feira à noite o ex-avançado do oitavo colocado da última edição da Liga NOS.

"Foram três épocas de Moreirense ao peito. Infelizmente, esta época não terminou da maneira que desejava, mas saio de consciência tranquila e com a certeza de que tudo fiz e dei por este clube. Orgulhoso por fazer parte da sua história. Obrigado, Moreirense. Em breve estarei de volta e com mais vontade", escreveu o dianteiro nas redes sociais.

Pedro Nuno, de 26 anos, deixa o emblema da vila de Moreira de Cónegos com 12 golos em 70 encontros, na sequência de uma temporada marcada por uma rotura dos ligamentos do joelho direito, que o afastou dos relvados desde novembro de 2020.

Formado entre Buarcos, Naval 1.º de Maio, Benfica e Académica, o extremo atravessava um dos melhores momentos, com três tentos em sete aparições, numa carreira em que abandonou a Briosa em 2016/17 para ingressar nos quadros do Benfica, que o cedeu durante duas temporadas ao Tondela, antes de rumar a título definitivo ao Moreirense.



Os cónegos terminaram a edição 2020/21 da Liga NOS no oitavo lugar, com os mesmos 43 pontos do V. Guimarães, a três da última vaga de acesso às provas europeias da próxima temporada, igualando 2019/20, a segunda melhor prestação em 11 presenças na elite.



Record sabe que o avançado vai rumar ao Belenenses SAD.