Pedro Nuno e a grave lesão sofrida: «Chorei, berrei, pensei em mil e um cenários negativos...»

Pedro Nuno revelou esta terça-feira como recebeu a notícia de que não iria jogar mais esta temporada após ter sofrido uma rotura dos ligamentos do joelho direito. Numa longa mensagem nas redes sociais, o médio do Moreirense assumiu que pensou "em mil e um cenários negativos", mas que encontra-se decidido em voltar "mais forte e com mais vontade do que nunca".





"Nunca foi tão difícil fazer um post... Gostava de dizer tanta coisa e ao mesmo tempo faltam-me as palavras... uma sensação estranha e que raramente tinha acontecido mas a verdade é que está a acontecer, é real!Fui "assombrado" com uma das piores lesões que um jogador pode ter, rotura do ligamento cruzado anterior e menisco ... senti-me em choque quando recebi a notícia, chorei, berrei, pensei em mil e um cenários negativos mas a verdade é que a partir de hoje esses pensamentos não entram mais na minha cabeça !Dizem que tudo acontece por alguma razão e se assim é, cá estou para voltar mais forte que nunca, com mais vontade que nunca !Vai ser um processo lento, doloroso e com muito sacrifício mas, no final, estarei certamente com um sorriso no rosto quando olhar para trás e ver que ultrapassei tamanho obstáculo!Obrigado a todos pelas mensagens de carinho e de força, significa muito", escreveu.