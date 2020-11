Pedro Nuno não joga mais esta temporada

Pedro Nuno tem pela frente uma paragem de aproximadamente seis meses depois de ter sofrido uma rotura dos ligamentos do joelho direito, o que significa que não voltará a jogar na temporada 2020/2021.





O médio do Moreirense lesionou-se no decorrer do encontro com o Merelinense, da Taça de Portugal, em que marcou o golo que valeu o triunfo. Rendido por David Tavares na reta final da partida, Pedro Nuno deixou Merelim com o joelho protegido. Ontem, um exame clínico confirmou a gravidade da lesão.Titular nos sete jogos oficiais realizados pelo Moreirense esta temporada, o médio ofensivo era uma das peças mais importantes do plantel. Esta temporada somava três golos.