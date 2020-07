Pedro Nuno perde espaço na equipa do Moreirense

O médio-ofensivo Pedro Nuno tem perdido espaço nas opções de Ricardo Soares. Apesar de o técnico ter promovido a rotatividade do plantel nas últimas jornadas, com constantes alterações no onze, Pedro Nuno ainda não foi titular no pós-retoma e nos dois últimos encontros, frente a Famalicão e Aves, nem sequer saiu do banco.





Num plantel recheado de soluções, Pedro Nuno já atuou como médio e extremo, mas a verdade é que não titular desde a 18ª jornada, frente ao Sp. Braga. Noutro âmbito, caso Fábio Abreu atire a contar frente ao Sporting, marcará aos três grandes na presente época.