Pedro Nuno rebenta a escala

O rendimento impressionante de Pedro Nuno está a ser decisivo na sequência histórica do Moreirense. O emblema do concelho de Guimarães alcançou uma série inédita de três triunfos consecutivos na 1ª Liga e o contributo do criativo está a rebentar a escala.Nos duelos contra Marítimo, Benfica e Portimonense, Pedro Nuno apresenta um registo de dois golos e duas assistências. Saltou do banco perante os verde-rubros para aproveitar um erro defensivo através de um passe a rasgar, que permitiu o tento do triunfo de Arsénio; sentido de oportunidade na Luz a aproveitar um cruzamento de Arsénio para faturar; protagonismo ao rubro face aos algarvios, ao apontar o canto da direita para Nenê abrir a contagem e depois mais uma vez a demonstrar instinto para consumar o 2-0.O rendimento a finalizar é notável porque, apesar de aos 23 anos ser um talento reconhecido, Pedro Nuno só tinha apontado três golos em toda a época passada ao serviço do Tondela, na qual registou 31 encontros oficiais disputados. Essa marca já está igualada, dado que se estreou a festejar na deslocação à Choupana em agosto, e desta vez depois de ter quebrado a ligação ao Benfica, tendo assinado pelos cónegos até 2021.A aposta de Ivo Vieira em Pedro Nuno está a dar frutos. Ele que foi resgatado pelo Benfica à Académica no mercado de inverno de 2016/17, numa altura em que era figura da 2ª Liga, sendo desde logo colocado a competir no escalão principal, através de um empréstimo ao Tondela. O posicionamento à esquerda no 4x2x3x1 do Moreirense dá-lhe margem para assumir uma parceria criativa com Chiquinho que já causou estragos na Luz e que potencia tanto a velocidade de Arsénio à direita, como a eficácia de Nenê na dianteira.O Moreirense está expectante em relação à situação clínica de Ivanildo Fernandes. O defesa-central tem uma contratura muscular na coxa direita, resultante do encontro com o Portimonense, pelo que poderá ser dispensado dos trabalhos da Seleção de sub-21. Trata-se de uma decisão que deverá ser conhecida hoje, de forma a que o clube prepare o plano de tratamentos.