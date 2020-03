Pedro Nuno sem prémio do melhor golo de fevereiro

O médio Pedro Nuno foi distinguido pela Liga Portugal como o autor do melhor golo do campeonato no mês de fevereiro, mas ainda não recebeu o prémio que regista o feito para a posteridade.



Tradicionalmente, o organismo que tutela o futebol profissional faz questão de entregar o galardão no primeiro jogo em casa, o que teria acontecido há uma semana, frente ao Rio Ave, se entretanto as competições profissionais não tivessem sido suspensas.





Recordar ainda que Pedro Nuno arrecadou o maior número de votos para o melhor golo do mês de fevereiro com o bonito chapéu ao guarda-redes Denis, do Gil Vicente, na partida disputada em Barcelos que selou a histórica goleada dos cónegos por 5-1.