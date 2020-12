Pedro Nuno vai ser operado esta segunda-feira

Pedro Nuno vai ser operado ao joelho direito na próxima segunda-feira. O médio-ofensivo do Moreirense sofreu uma rutura de ligamentos, assim como uma lesão meniscal, no decorrer do jogo com o Merelinense, da Taça de Portugal, disputado no dia 22 de novembro.





Depois da intervenção cirúrgica, que acontece mais de três semanas após a lesão, Pedro Nuno terá pela frente uma paragem estimada de seis meses, pelo que não joga mais esta época. Apenas estará apto a regressar à competição no final do mês de maio de 2021, já depois da Liga NOS ter terminado.