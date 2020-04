Pedro Trigueira quer cortes justos: «Há muitos jogadores na Liga que ganham dois salários mínimos»

O guardião Pedro Trigueira recorreu às redes sociais para esclarecer as críticas de que foi alvo depois de se ter pronunciado contra os cortes nos ordenados dos jogadores.





Na altura em que foi confrontado com a possibilidade de haver redução dos ordenados, Trigueira argumentou que "em Portugal as diferenças são muito grandes." "Se os jogadores dos clubes grandes abdicarem de 50 por cento do que recebem, continuam a ter o triplo ou o quádruplo do que eu ganho. Se eu abdicar de 50 por cento, se calhar ganho o ordenado mínimo. As pessoas não pensam nisso. Em Portugal, a maioria dos jogadores não ganha muito", acrescentou.Perante a apreciação que os seus argumentos suscitaram, Pedro Trigueira sublinhou que "o que quis reforçar é que há imensos jogadores na Liga NOS que ganham dois salários mínimos nacionais. Ao dizer que eu posso, ao abdicar de 50 por cento do ordenado, ganhar o ordenado mínimo, estou a colocar-me no lugar de um desses jogadores."O guarda-redes do Moreirense entende que "os jogadores ao terem que abdicar de alguma parte do ordenado tem que ser consoante o ordenado de cada um.""Não me preciso alongar muito para perceberem que um jogador que ganhe 5 mil ao abdicar de 50 por cento passa a ficar confortável com 2.5 mil euros, mas um jogador com 1.270 euros passa a ganhar 635 euros. Parece-vos justo perante colegas?", questionou, acrescentando ainda: "Não nos vamos prender a comentar se 635 euros chega ou não para esses jogadores se sustentarem. Parece me ridículo isso. Vocês não sabem as condições de contrato de cada um! Falam muito que somos muito bem pagos perante qualquer pessoa comum. Se quiserem discutir ou argumentar acerca disso estão a vontade porque não me vou dar a esse trabalho."