Pedro Trigueira termina ligação ao Moreirense

Pedro Trigueira não vai continuar no Moreirense. O guarda-redes português, de 32 anos, deixou uma mensagem nas redes sociais, onde se despede do clube.





"Nova época está para começar. Termino dois anos de emblema do Moreirense ao peito. Para o futuro levo um balneário dos melhores que tive oportunidade de ter. Infelizmente não surgiu oportunidade de me afirmar porque o futebol é mesmo assim, mas sempre que fui chamado sei que cumpri e é disso que me orgulho na minha profissão e percurso. Cumprimentos a toda a família do Moreirense. Que em cada passo que eu der não me falte força, foco e fé", escreveu o futebolista na sua página de Facebook.Formado no Paredes, o jogador português representou ainda clubes como o Ribeirão, Boavista, Rio Ave, Cinfães, Trofense, União da Madeira, Académica e V. Setúbal.