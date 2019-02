Plantel do Moreirense apoia jovem da formação diagnosticado com doença oncológica

O plantel do Moreirense juntou-se no final do treino desta sexta-feira para enviar uma mensagem de apoio a Vítor Francisco, ponta-de-lança de 15 anos dos sub-17 cónegos que foi obrigado a interromper a atividade desportiva por força de uma doença oncológica.Pela voz de João Aurélio, a formação principal do emblema minhoto deixou palavras de conforto e força ao jovem jogador. "Por maiores que sejam as dificuldades, não desanimes. A família do Moreirense está contigo. Força Vítor Francisco", disse o lateral-direito, sendo esta última parte repetida por todo o grupo e por toda a equipa técnica.