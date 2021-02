Plantel do Moreirense ofereceu equipamentos informáticos ao Agrupamento de Escolas Virgínia da Moura

O plantel do Moreirense ofereceu seis equipamentos informáticos ao Agrupamento de Escolas Virgínia da Moura, em Moreira de Cónegos.





A iniciativa solidária levada a cabo pelo plantel tem por objetivo ajudar os alunos mais carenciados daquela instituição de ensino."Numa altura em que o nosso país continua a conter a propagação da pandemia de Covid-19, o plantel do Moreirense associou-se a esta nobre causa que visa assegurar o princípio de igualdade entre todos os estudantes, para que ninguém fique para trás neste contexto no qual nos encontramos", explicou o clube.Os capitães dos cónegos, Steven Vitória, Lazar Rosic, Sori Mané e Fábio Pacheco, representaram o plantel na entrega dos equipamentos informáticos aos responsáveis do Agrupamento de Escolas Virgínia da Moura.