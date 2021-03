Rafael Martins em grande

Rafael Martins só precisou de sete jogos para se assumir como o avançado mais eficiente do Moreirense. Ao bisar diante do Belenenses SAD, o brasileiro passou a somar quatro golos e divide agora com Yan Matheus a liderança da lista de melhores marcadores da equipa de Vasco Seabra. A diferença é que Rafael Martins precisou de apenas 423 minutos em campo para marcar quatro golos, enquanto o extremo tem o mesmo número de golos em 15 jogos . A experiência de Rafael Martins fez com que se assumisse como primeira opção para a posição de ponta-de-lança, deixando para trás Derik Lacerda e André Luís.

Já com Matheus Silva disponível para a viagem à Madeira, Vasco Seabra passou a ter mais dois jogadores à ‘bica’ com cartões amarelos. Fábio Pacheco já leva oito e Rosic juntou-se a Filipe Soares com quatro.