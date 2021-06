Rafael Martins renova com Moreirense por uma temporada

O avançado brasileiro Rafael Martins, que estava em final de contrato, renovou a sua ligação ao Moreirense por mais uma temporada, anunciou esta quinta-feira o oitavo colocado da última edição da Primeira Liga.

"O Moreirense Futebol Clube - Futebol SAD informa que chegou a acordo com o avançado Rafael Martins para a renovação do vínculo à nossa equipa por mais uma temporada", lê-se em comunicado publicado no site oficial dos minhotos.

Rafael Martins, de 32 anos, regressou à vila de Moreira de Cónegos em janeiro para acentuar o estatuto de melhor marcador de sempre dos vimaranenses em 11 presenças na Primeira Liga, ao juntar mais sete golos em 19 encontros aos 16 concretizados em 2015/16.

O avançado natural de Santos chegou ao Moreirense após alinhar nos chineses do Zhejiang Greentown e do Hangzhou Greentown e intercalar passagens por V. Setúbal e V. Guimarães na elite com uma experiência nos espanhóis do Levante.

Formado entre Internacional e Grémio, Rafael Martins alinhou ainda por Grêmio Barueri, ABC, Osasco Audax e Zaragoza B e perfaz agora a segunda renovação de contrato dos cónegos para 2021/22, dois dias depois da prorrogação com o médio Fábio Pacheco.

"O plantel é reforçado com mais um atleta experiente e com créditos dados no futebol português", termina a nota do Moreirense sobre o artilheiro da última época, quando ainda restam definir os casos dos defesas belgo-congolês Anthony D'Alberto e Afonso Figueiredo e do médio Alex Soares, todos com contrato válido até 30 de junho.

Os minhotos terminaram a edição 2020/21 do campeonato no oitavo posto, com os mesmos 43 pontos do rival concelhio V. Guimarães, sétimo, e a três do Santa Clara, sexto, que ocupou a última vaga de acesso às provas europeias de 2021/22.

No passado sábado, o Moreirense anunciou a aquisição por uma época do treinador João Henriques, que orientou os vitorianos em 2020/21, logo após ter confirmado a rescisão contratual de Vasco Seabra, quebrando um vínculo extensível até junho de 2021.