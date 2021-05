Reformulação na despedida

Vasco Seabra está obrigado a reformular o onze para a última jornada, fruto dos castigos de Ferraresi, Fábio Pacheco e David Simão.





Com ainda alguns dias para pensar e trabalhar as alternativas, há, naturalmente, nomes prováveis. Sobretudo para a linha de três centrais, onde Steven Vitória deve ser o escolhido para atuar com Rosic e Abdoulaye.No meio-campo, sem a dupla mais utilizada, há várias opções em cima da mesa, sendo Ibrahima o principal candidato a render Fábio Pacheco e os irmãos Soares à espreita da outra vaga.