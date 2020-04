Regresso aos trabalhos do Moreirense estudado para o início de maio

Os responsáveis do Moreirense estão a estudar a possibilidade do plantel regressar aos treinos no relvado, após o final do período de férias, no início do mês de maio.





Com o levantamento do estado de emergência programado para o início do próximo mês, o clube de Moreira de Cónegos tem trabalhado para reunir as condições necessárias para que os jogadores possam voltar ao Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas.Nas suas instalações, o Moreirense conta com um relvado natural e dois sintéticos, mas ainda pode socorrer-se do relvado do Campo das Oliveiras, na localidade vizinha de Serzedelo, para as primeiras semanas de treinos, em que os jogadores devem trabalhar afastados uns dos outros.Os jogadores vão ser informados, em breve, do plano que está a ser traçado para o regresso aos trabalhos, numa perspetiva de que a competição possa ser retomada em Junho, como tem sido discutido no seio da Liga e da Federação Portuguesa de Futebol.