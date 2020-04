Regresso aos treinos ainda indefinido

Os jogadores do Moreirense ainda desconhecem o plano para o regresso aos treinos, após o fim do período de férias, no final deste mês. No decorrer da próxima semana, deverão receber novas indicações da estrutura diretiva, que ainda está a avaliar o caminho a seguir no início do mês de maio.





A expectativa do plantel dos cónegos é que, no referido período, se possa iniciar algum trabalho no relvado, ainda que com as limitações obrigatórias.