Moreirense procura reintegrar emprestados

A SAD do Moreirense está a estudar a viabilidade da integrar no plantel a maioria dos oito jogadores que estiveram emprestados esta época.





Os jogadores em questão ainda não receberam indicações nesse sentido, mas, a partir do momento em que os cónegos recebam autorização para promover treinos em conjunto, tudo indica que também dará indicações aos elementos vinculados para retomarem os treinos em Moreira de Cónegos.Um dos objetivos passa por evitar que fiquem vários meses sem trabalhar no relvado, depois da interrupção dos treinos em meados de março.Na época 2019/2020, o Moreirense cedeu o defesa Bruno Silva (Felgueiras), os médios Ruben Ramos e Iddriss (igualmente ao Felgueiras) e os avançados Gustavo (Cova da Piedade), Lucas Rodrigues (Mafra), Malik (Fafe), Ricardo Almeida (Berço) e Caleb (Valadares).De salientar ainda que, do lote dos jogadores que estiveram cedidos, Malik, Ricardo Almeida, Iddriss e Bruno Silva, também já realizaram os testes de despiste à covid-19.