Renovação de Iago Santos é prioritária

O processo de renovação do contrato de Iago Santos é um dos prioritários da SAD liderada por Vítor Magalhães.





O central, de 27 anos, encontra-se a cumprir a terceira e última temporada de ligação ao clube de Moreira de Cónegos e caminha para a época com mais produtiva em Portugal, uma vez que já utilizado em 22 jogos e pode suplantar os 30 que realizou no seu primeiro ano em Portugal, ao serviço da Académica de Coimbra.Apesar do convite para renovar o seu vínculo aos minhotos, Iago Santos terá em mãos outras soluções para o seu futuro, dado que tem despertado interesse em outros países, concretamente no Brasil.