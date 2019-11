Resposta com reforços

O médio Filipe Soares, ausente das opções do técnico Vítor Campelos na eliminatória da Taça de Portugal devido a castigo, bem como o extremo Luther Singh, que esteve ao serviço dos sub-23 da África do Sul, devem regressar à titularidade na receção ao Aves.

Mais opções com peso na dinâmica dos cónegos para ajudar o treinador a digerir não só a dececionante eliminação frente ao Mafra, mas, principalmente, para a recuperar o equilíbrio que marcou o arranque de temporada. A formação de Moreira de Cónegos mantém-se estável no meio da tabela classificativa com três pontos de vantagem para a linha de água, mas a contestação dos associados começa a ganhar força, até porque a formação de Vítor Campelos apenas somou um triunfo nos últimos nove jogos.