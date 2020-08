Reynaldo apontado ao Moreirense

A imprensa brasileira está a apontar o central brasileiro Reynaldo, do Juventude, do Brasil, ao Moreirense. É dito que os cónegos já apresentaram uma proposta pelo atleta. Já o programa Mais Transferências apontou Fábio Coentrão como possível reforço do clube. Por fim, às 17 horas de amanhã há jogo contra o Chaves.