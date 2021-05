Reynaldo César deixa Moreirense

O defesa-central Reynaldo César deixou o plantel do Moreirense, e, tudo indica, vai regressar ao futebol brasileiro. Reynaldo César já não participou no treino desta terça-feira, tendo-se despedido dos seus colegas.





Contratado no Verão do ano passado, Reynaldo César foi utilizado em apenas um jogo, cumprindo 26 minutos no encontro com o Belenenses SAD, da 4.ª jornada da I Liga.Proveniente do Esporte Clube Juventude, do Brasil, Reynaldo César assinou um contrato com o Moreirense válido por quatro épocas, que acabará por não cumprir.