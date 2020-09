Reynaldo está retido no Brasil

O Moreirense aguarda a chegada de Reynaldo ainda esta semana. A contratação do defesa-central brasileiro, que representava o Juventude, do Brasil, está acertada, mas o jogador ainda não conseguiu viajar para Portugal. A pandemia provocada pela Covid-19 aumentou a burocracia nas viagens do Brasil para Portugal, pelo que Reynaldo continua retido na sua cidade natal. O central está a recuperar de uma lesão muscular que sofreu recentemente.