Ricardo Soares: «8.º lugar é uma boa classificação para o Moreirense»

Ricardo Soares fez a antevisão do jogo frente com Belenenses SAD. O jogo será disputado na Cidade do Futebol, este sábado a partir das 19H15, num frente-a-frente com equipas em fases distintas. Enquanto o Moreirense luta para conseguir manter-se no 8.º posto, a equipa liderada por Petit tenciona somar pontos que possam garantir a manutenção na Liga NOS.



O que espera do jogo com o Belenenses SAD?





"Para nós é mais um jogo em que temos a oportunidade de crescer e mostrar qualidade. Vamos lutar pela vitória, como fazemos em todos os jogos, sabemos que vamos encontrar um adversário extremamente motivado e difícil, que precisa de pontos para atingir os seus objectivos. É uma equipa com qualidade. Com um treinador que está a fazer um bom trabalho. Esperam-nos dificuldades, mas vamos para somar pontos"."Penso que o Belenenses vai ser uma equipa muito diferente daquela que defrontou o FC Porto. Entendo que é uma gestão que o seu treinador fez para ter os seus jogadores frescos, também temos feito a nossa gestão, dentro de ordem em que acreditamos para estarem mais preparados «nestas circunstâncias. Preocupa-nos saber como o adversário se vão posicionar, com as suas ideias, mas mais importante do que isso é o que a minha equipa pode fazer, o que os meus jogadores podem acrescentar ao jogo. Não vamos fugir da nossa ideia de jogo, com o nosso ADN vamos procurar fazer um excelente jogo. Há um conjunto de objectivos por conquistar, um deles é potenciar jogadores, acrescentar-lhes valor para que possam ser melhores"."Recordo-me de ter dito que fazer o 8.º lugar é uma boa classificação para o Moreirense. Mantenho o que disse. Sabemos que é difícil, porque há um conjunto de equipas nessa luta. As equipas que forem mais competentes e assertivas no ataque vão conquistar mais pontos. Os melhores vão ficar sempre nos melhores lugares. Para nós é mais difícil chegar mais acima, pela distância pontual e pela qualidade dos adversários atrás de nós vêm equipas de valor igual à nossa. Vamos procurar ser competentes"."É um desafio que encaro com naturalidade. Vai colocar-nos à prova, nós treinadores estamos sempre a ser colocados à prova. Sem estas adversidades não íamos acrescentar mais qualidade e valor a nós próprios. Há um problema com a ausência dos centrais, que queremos resolver com eficácia. A ver vamos se damos uma boa resposta, acredito que sim. Mesmo tirando os jogadores da sua zona de conforto, tenho a certeza que os meus jogadores vão dar a boa resposta. Não é por aí que vamos ter insucesso no jogo. Queremos fazer um grande jogo, ser protagonistas, assumir a partida, sabendo que o nosso adversário é uma equipa muito forte na transição ofensiva, é muito agressiva, com um compromisso enorme, à imagem do Petit. A qualidade do Belenenses pode criar-os dificuldades, mas acreditamos na nossa equipa".