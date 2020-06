Ricardo Soares: «A equipa tem um compromisso enorme para ultrapassar as dificuldades»

O treinador do Moreirense Ricardo Soares fez esta sexta-feira a antevisão do jogo com o Boavista no estádio do Bessa, sábado, às 21h15.





Em que forma se encontra o Moreirense para a retoma da I Liga?

"É tudo novo para nós, é um grande desafio para os jogadores, treinadores e para os clubes. Os jogadores estão com uma vontade enorme de ir a jogo. Estamos felizes por poder fazer o que gostamos. Não posso dizer em que nível estamos porque não fizemos qualquer jogo treino, mas os indicadores são bons. A equipa tem um compromisso enorme para ultrapassar as dificuldades que nos esperam, concretamente ao nível físico.





"Temos visto erros que têm acontecido ao nível individual, que depois se refletem no colectivo. São erros naturais, que aconteciam nos jogos de pré-época, com tempo para depois serem corrigidos e anulados. Neste momento saltam mais à vista porque não temos feito esses jogos de preparação.Esses erros tornaram-se mais visíveis. São erros que tiram competência e pontos às equipas.A paragem foi importante para o Boavista, porque teve oportunidade para reajustar o seu modelo. Era uma equipa muito bem organizada, estruturada, agressiva, que não estava a conseguir resultados tão bons no seu estádio. Para mim, o nosso foco é a nossa equipa. Queremos conhecer o adversário para que não possamos ser surpreendidos, mas é fundamental acreditamos na nossa proposta de jogo, na nossa qualidade, fazer um futebol para conquistar pontos. A nossa ambição passa por fazer um bom jogo, apesar das adversidades destas circunstâncias.Conhecendo o Daniel Ramos, treinador com provas dadas e extremamente inteligente, não tenho dúvidas de que vai aparecer um Boavista diferente dos últimos jogos que analisamos. Mas, temos uma identidade muito própria, que queremos que prevaleça. Queremos que as pessoas fiquem satisfeitas com o nosso desempenho. Queremos ser uma equipa eficaz. São as vitórias que nos alimentam e nós queremos muito ganhar.A nossa proposta de jogo é evolutiva, crescemos com o tempo. Quisemos evoluir, queremos uma equipa ainda mais dominante com posse de bola. Podemos querer uma equipa com domínio e posse de bola, mas temos de ter capacidade para entender todos os momentos do jogo. Temos de saber baixar linhas, defender com eficácia. Esta equipa tem jogadores com grande qualidade, o que me obriga a reformular posicionamentos para crescermos. Sabemos que a perfeição é difícil, mas o processo é este. Nas últimas conferências dizia que via grande margem de progressão, mas esta paragem não serve de desculpa. A questão física não é uma preocupação extrema porque estamos nas mesmas circunstâncias que o Boavista. Isto é igual para todos. O que me preocupa é a onda de lesões que tem surgido porque gosto muito dos meus jogadores. Queremos apresentar os melhores jogadores, para que o futebol seja cada vez melhor.Não está nada assegurado, é essa a mensagem que passo ao jogadores. Temos 30 pontos, a 10 jornadas do fim é uma boa performance. Mas, temos muito para conquistar. Temos trabalhado de forma séria e sempre com grande ambição. Vamos a jogo para tentar ganhar todos os jogos.Essa foi uma preocupação minha , preparar os jogadores para um contexto que não é habitual. O futebol tem muito da questão física, técnica e táctica, mas tem a questão mental. O apoio exterior por vezes é determinante para se vencer jogos. Há um conjunto de equipas que estão a ter dificuldades para vencer jogos e não acredito que seja só pela questão física. Aquelas equipas que se prepararam melhor para este contexto podem usufruir de alguma vantagem.Sim, tenho. A equipa trabalha muito, o grupo é fantástico. Quem jogar vai dar uma boa resposta daquilo que é o valor da equipa. Custa-me muito deixar jogadores de fora, porque o plantel é extremamente equilibrado, com qualidade. Só podem jogar 11 e o nosso plantel é extenso. Por isso é que sou treinador, para tomar decisões.Há uma coisa que tem de ficar clara, há pessoas com mais meios para responder a isto. Se tomaram esta atitude é porque entendem que está em causa a saúde pública. Outra coisa é dizer que objectivamente gostava de ver público nas bancadas. O futebol é do povo, dos riscos, dos pobres, dos homens, mulheres, crianças. O futebol é a minha paixão, para mim só faz sentido com público nas bancadas. Mas, respeito a decisão das entidades competentes, que defendem a saúde pública.Comecei por dizer que estou preocupado com os jogadores, porque queremos que estejam todos bem. Faria todo o sentido, porque isto é tudo atípico, proteger os jogadores, porque eles são os principais intervenientes. Nesse sentido, faz todo o sentido pensar nas cinco substituições, com 20 jogadores no banco, e com as três paragens para não haver anti-jogo.Foi determinante antes da minha chegada, fico muito feliz por estar disponível. Tenho um jogador que não pode ir a jogo pela Covid-19. Está a treinar com a equipa, mas a nível da condição física não está disponível. O Abdu não está disponível.