Ricardo Soares: «Acreditamos que podemos criar muitos problemas ao FC Porto»

O Moreirense recebe, esta sexta-feira, o FC Porto em jogo a contar para a 16.ª jornada da Liga NOS, naquele que será o segundo jogo oficial do treinador Ricardo Soares à frente do comando técnico da formação cónega, depois da derrota (1-0) na visita ao terreno do P. Ferreira, na última ronda.





Na antevisão ao encontro diante dos azuis e brancos, o treinador do Moreirense demonstrou vontade em conquistar pontos, atribuindo, ainda assim, o favoritismo à equipa orientada por Sérgio Conceição, que não poderá contar com Marcano (castigo) e Pepe (lesão)."De facto, nos últimos quatro anos o FC Porto teve cá dificuldades, tradicionalmente é sempre difícil jogar no nosso estádio. O FC Porto vem de uma série muito boa, é um candidato ao título, dispensa apresentações. Para nós, é importante acreditar no que fazermos. Sentimos que temos capacidade para lutar pela vitória até ao último segundo, estivermos num dia bom e o FC Porto num dia menos bom. A balança pode ficar mais equilibrada", afirmou o técnico dos cónegos."Todos os pormenores são tidos em linha de conta. Tentaremos tirar algum partido dessa situação, mas o FC Porto tem jogadores de elevada qualidade. Essa é uma preocupação do FC Porto e não minha. Tenho de estar preocupado com os meus jogadores, para que possamos dar uma grande resposta e conquistar pontos.""O FC Porto tem um conjunto de dinâmicas ofensivas extremamente enraizadas. Esta é uma equipa que está a utilizar muito bem o seu jogo interior, ao contrário do passado, em que era mais vertical com o Marega. Este FC Porto joga mais pelo interior, sem descurar as transições. O FC Porto tem poucos pontos fracos, mas alguns. Vamos tentar atacar os espaços que vamos ter. O FC Porto é também muito forte nas bolas paradas, com o Soares, o Danilo e o Diogo Leite. O FC Porto juntamente com o Benfica são as equipas mais fortes em Portugal, o Sporting quebrou um pouco. Fruto de todos os acontecimentos recentes, não está tão bem preparado para discutir o título. Estão os dois em pé de igualdade, não esquecendo que a vantagem está do lado do Benfica.""O ADN do FC Porto salta à vista pelos primeiros 20 minutos, entrando muito pressionante, pressiona em todo o campo, muito dificilmente perde os duelos. Estudamos muito o bem o adversário, trabalhamos muito bem a nível estratégico. Não vou dizer de que forma vamos encarar o jogo, mas a equipa está bem preparada, com confiança para tentar vencer.""Os treinadores são todos diferentes. Acredito na minha ideia de jogo. Os jogadores estão a fazer um grane trabalho para absorver o que pretendo para a equipa. Sinto uma uma evolução grande, principalmente nas dinâmicas ofensivas. Há um salto qualitativo da nossa equipa no que toca a entender melhor os momentos que estou a trabalhar. Há uma identificação melhor do que havia há uma semana. Pretendemos um jogo mais elaborado, mais positivo, não esquecendo que o resultado tem de estar presente. Acreditamos que quanto mais depressa o processo estiver identificado por todos, melhor a equipa vai estar.""Como treinador, tenho de colocar tudo na balança e utilizar tudo o que for possível para motivar os meus jogadores. O FC Porto não está pressionado, está habituado a estas andanças, é uma equipa preparada para qualquer pressão. Quando o jogo começar, os dados estatísticos passam a valer zero. Acreditamos que podemos criar muitos problemas ao FC Porto, vamos lutar para vencer, sabendo que teremos dificuldades. Temos também a certeza que há momentos em que vamos criar dificuldades ao FC Porto. Não vamos ter tanta bola quanto desejamos. Temos de saber defender, para depois criar instabilidade no FC Porto. Os meus jogadores podem transcender-se nesses momentos e ser eficazes.""Queremos implementar a nossa ideia, isso requer repetição, rotinas, ligação entre os jogadores. É um conjunto de dinâmicas que têm de ser treinadas, não é de um dia para o outro que implementamos uma ideia. De uma coisas temos a certeza, no futebol não existe tempo, mas sim ganhar. Por isso, é importante somar, mesmo que as dinâmicas possam não ser as melhores.""Preocupa-me mais não ter tido tempo para implementar a minha ideia. Cheguei há pouco tempo, houve a paragem, que prejudica todos os treinadores. Isto demora o seu tempo. Tenho 12 ou 13 treinos, isso é manifestamente pouco para introduzir uma ideia clara, defensiva e ofensivamente. O caminho está escolhido, definimos prioridades. Claro que me preocupa a minha equipa não ter tanto trabalho meu do que o FC Porto, porque temos de olhar da mesma forma para todos os adversários. Já consegui bons resultados contra os chamados grandes, as minhas equipas costumam criar muitas dificuldades aos grandes.""Tive a infelicidade de perder o Luther, um jogador importante, um jogador diferenciado, especial. É uma perda, não podemos esconder. É função do treinador explorar ao máximo a qualidade de todos os jogadores. Lamento por ele, porque está triste com a lesão, mas acreditamos nos jogadores que temos, não arranjamos desculpas.""Está entregue ao departamento médico, de fora do jogo com o FC Porto. Está fora das opções.""Não se podem misturar as coisas. A qualidade do plantel que hoje tenho à minha disposição e muito superior ao anterior clube, era um conjunto brioso. Estive seis meses no Sp. Covilhã, no Moreirense estou há 15 dias, isso faz a diferença na construção da identidade da equipa", concluiu.