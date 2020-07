Ricardo Soares: «Algum dia o Sporting vai ter que perder»

Ricardo Soares, técnico do Moreirense, fez este domingo a antevisão do duelo com o Sporting, sublinhando que está à espera de um um "jogo emotivo" e, entre elogios a Rúben Amorim, deixa o aviso: "Algum dia o Sporting vai ter que perder". O encontro está agendado para esta segunda-feira, em Moreira de Cónegos (21 horas).





"Espero um grande jogo de futebol, com muita qualidade, com duas equipas que atravessam um bom momento. Vai ser um jogo emotivo, que vai prender as pessoas à cadeira. O Sporting é um adversário que tem vindo a melhorar de jogo para jogo, com um treinador que está a cimentar o seu processo de jogo. É uma equipa que tem jovens de muita qualidade, alguns deles estão a iniciar a sua etapa no profissionalismo, juntamente com outros que têm provas dadas. O importante para nós é o que controlamos e a minha equipa sabe o que tem de fazer para conseguir um bom resultado"."Algum dia o Sporting vai ter que perder. O percurso do Sporting deve-se à qualidade do treinador e dos seus jogadores, com o apoio da estrutura. Esta conjugação de fatores leva a que os clubes ganhem mais vezes do que percam. É mais um jogo que vamos tentar vencer, sabendo que vamos defrontar um grande do futebol nacional. Se o Sporting não estiver num dia bom e nós um excelente, podemos vencer.""Cada treinador tem a sua linha de orientação, segue o seu caminho, para que a equipa seja eficaz. Quero que as minhas equipas sejam competentes. Nos últimos 11 jogos sofremos um golo de bola corrida e os restantes surgiram em cantos e penáltis. É fruto de uma grande capacidade e compromisso dos jogadores, são números que fazem sentido a partir do momento em que conquistamos pontos que nos ajudam a concretizar os objetivos colectivos. Uma coisa é treinar o Moreirense, outra uma equipa grande. As equipas grandes estão sempre mais perto de marcar mais e sofrer menos. Vejo os meus jogadores com muita vontade de vencer.""Os resultados têm sido assertivos. Não há segredos, mas com um conjunto de jogadores que trabalham com muita qualidade, isso faz a diferença porque quando são chamados dão grande respostas. Tudo é decisivo para o futebol, até porque temos um conjunto de tecnologia que nos ajuda todos os dias para preparar todos os aspetos do jogo, seja do ponto de vista físico ou mental. O detalhe faz toda a diferença, quem errar menos está mais perto de vencer. Os treinadores portugueses são muito competentes, isso é reconhecido lá fora, preocupamo-nos com tudo o que envolve um jogo de futebol.""Começa logo pelo clube, que nos dá boas condições para realizar um bom trabalho, há um conjunto de departamentos e pessoas que são importantes nas conquistas. O importante é que o clube continue com esta força e saúde, que possa conquistar o máximo de pontos para alcançar o melhor resultado possível.""Fábio Pacheco e Texeira. O Fábio Pacheco teve um problema no último treino. Podia dar para este jogo, mas entendemos que devemos colocá-lo a descansar. Para recuperar melhor, o ideal é descansar. O Texeira tem uma contusão um joelho, não pode dar o contributo à equipa."