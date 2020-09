Ricardo Soares antevê jogo difícil com Benfica: «Equipa de Jorge Jesus fala dentro do campo»

O Moreirense defronta o Benfica no Estádio da Luz amanhã (18H30) em jogo da 2.ª jornada, com várias ausências. Ainda assim, Ricardo Soares espera que os seus jogadores estejam "num dia fantástico" frente à "equipa de Jorge Jesus que fala dentro do campo".







O Moreirense vem de dois anos a pontuar na Luz. Que expectativas tem para este jogo? "Vamos com o intuito claro de somar pontos, sabendo que é extremamente difícil. Os anos anteriores pouco valem. Os treinadores são diferentes, os jogadores são diferentes… Vamos defrontar uma equipa bem orientada, com qualidade, que em casa é muito forte. O Benfica luta para ser campeão e tem objetivos nas competições europeias, mas nós não temos nada a perder. Vamos a jogo com vontade de crescer e somar pontos.





"Se o Benfica não estiver num dia bom e nós num dia fantástico, na plenitude das nossas capacidades, o jogo pode ser equilibrado e podemos somar pontos. Fazer um bom jogo é conquistar pontos. O fundamental é mesmo conquistar pontos. Para nós é mais importante é o que conseguimos controlar, a nossa equipa. Os jogadores sabem a realidade deste jogo, mas estão confiantes. Sabem qual é a ambição da equipa, que só a soma de pontos nos pode dar estabilidade para evoluir e fazer um campeonato tranquilo. Vai ser um ano duro para todos, mais difícil para alcançar o principal objectivo, a permanência"."Claramente que todos os treinadores querem ter todos os jogadores disponíveis, para terem mais opções, para definir as estratégias adequadas para o jogo. O que me deixa mais apreensivo não é o número de lesionados, mas sim o facto de ser um guarda-redes, um médio e um avançado. Precisava de mais características para ir a jogo, para poder mexer na equipa, mas confio nos que temos. É um desafio para todos nós, jogadores e treinador, procurar fazer mais com menos"."Vejo uma margem de progressão muito grande para esta equipa. A equipa teve nove jogadores da época passada no primeiro onze, mas são jogadores muito diferentes. Alguns desses jogadores, por opção, não jogavam muito na época passada. Hoje estão melhores, tenho a certeza que vão crescer. A equipa está num bom nível razoável, mas não tenho dúvidas de que vai crescer mesmo muito. Vieram jogadores de realidades completamente diferentes, com a agravante de estarem parados há muito tempo. Precisamos de dar tempo e confiança a esses atletas, porque confiamos neles. A médio prazo vão estar mais preparados para a nossa realidade. A equipa tem uma sustentabilidade muito boa, há um conhecimento muito grande das minhas ideias, isso leva-me a pensar que no futuro seremos melhores. A nível organizacional, a equipa está mais forte do que estava à espera"."O trabalho do Jorge Jesus fala por ele. As equipas falam dentro do campo sobre os seus treinadores. A equipa do Jesus fala dentro do campo, a competência dele está por demais evidente. Acaba por ser uma inspiração para todos os treinadores, porque é um treinador muito qualificado. Também queremos ser competentes, sempre com uma uma insatisfação muito grande da minha parte em querer ser melhor. Sei onde quero chegar, o caminho a percorrer"."Tem um comportamento exemplar, é um profissional incrível, com uma capacidade de trabalho e saber estar fantásticos. Demonstra dentro do campo o que realmente é, é um ponta-de-lança para outro nível. Estamos na presença de um jogador de elite. O resto é com o jogador e a administração".